Галустян сжег волосы на груди, рассказывая о номере для "Евровидения-2022"

Актер Михаил Галустян стал героем юмористического YouTube-шоу «Что было дальше?», где звезды рассказывают о незаурядных событиях из жизни. Прежде чем герой расскажет развязку истории, четверо комиков-участников шоу должны предложить свой финал повествования.

Галустян пошел против правил шоу и решил рассказать две истории, одна из которых еще не произошла. По словам артиста, он в образе своего персонажа Супер Жорика представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2022 году.

«К концу песни Супер Жорик сует левую руку в карман, — рассказывал Галустян историю, поднимая к шее край футболки, оголяя торс, — достает зажигалку и показывает сочинский фейерверк!» При этом Галустян поджег волосы на животе и груди.

Напоследок юморист подарил одному из зрителей зажигалку, которой палил на себе волосы. «Ощущение, что парфюмер поджег барана», — прокоментировал сцену участник шоу Эмир Кашоков.