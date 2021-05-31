"Меньше пей и нюхай!": Бузовой врезали за неадекватное поведение на концерте

Скандальная певица отличилась «странным» поведением, выступая на фестивале в Волгограде.

Жители Волгограда остались недовольны поведением певицы Ольги Бузовой на фестивале «ParkSeason Fest». Видео неуверенно стоявшей на ногах экс-ведущей «Дома-2», которая едва могла связать два слова, появилось накануне в соцетях.

Во-первых, она вышла на сцену на час позже запланированного.

Во-вторых, тут же выругалась в микрофон: «Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура!»

А в-третьих, продолжила неприятно удивлять и дальше.

Бузова исполнила три песни, после чего ушла со сцены. Подтанцовка продолжила выступление без нее. После этого певица продолжила что-то неразборчиво говорить в микрофон из-за кулис. На сцену она вернулась через несколько минут в другом костюме. В какой-то момент она показала зрителям средний палец.

«Когда я закончу, можете уходить. Хотя нет, решайте сами», – сказала она.

Отметим, что на выступлении присутствовало примерно 1000 зрителей.

В Интернете люди не смогли пройти мимо скандала, оставляя в основном ироничные комментарии в соцсетях.

«Как на ЭТО вообще можно ходить? Где ваше самоуважение, люди?» – задает, пожалуй, риторический вопрос россиянин.

«Да уж, шуты стали «звёздами»... И живут получше тех, кто им поклоняется. Пипл хавает», – констатирует москвич.

«Те, кто ходит на такие «концерты», неадекваты. Ничего другого они и не заслужили. Хотели «концерта», получили его. Чего теперь жаловаться? Эти доморощенные «певцы» могут только под «фанеру» и только одно и то же лопотать. Кто умнее, тот и не пошёл на это «шоу». Пора уже и выбирать, что смотреть, а что – нет», – высказал свою точку зрения волгоградец, пропустивший выступление.

«Помогите! Плачу любые деньги. Ищу винил Бузовой с ее юбилейным концертом на стадионе «Уэмбли», – звучит ироничный комментарий.

«Шоу захотели? Шоу и получили!» – кратко резюмирует услышанное и увиденное тот, кто все же оказался на концерте.

«Перебрала чего-то, надо меньше пить и нюхать. Говорили ей, пей по половинке, но мало половин», – вспомнив главный хит Бузовой, обыграл шутку читатель.