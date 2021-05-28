"Постоянно плачут!": Трофим рассказал об обидах звезд шоу "Три аккорда!"

Сергей Трофимов станет одним из участников премии «Шансон года», которая пройдет 5 июня в «Крокус Сити Холле». В этом году церемония будет уникальной. Награды артисты получат по итогам хит-парадов радио «Шансон» сразу за два года. Трофим готовится выступить на церемонии со своей дочкой, которая стала звездой «Голос. Дети».

Сам Сергей готовится не только к премии радио «Шансон», но и к новым выпускам шоу «Три аккорда». Как оказалось, участие в качестве члена жюри стало для него испытанием.

– В этом году очень сильные артисты! – говорит Сергей. – Я всегда теряюсь, когда приходится их оценивать. Жан Милимеров – потрясающий. Димка Колдун – великий певец. Аглая Шиловская – прекрасная. Да все там как на подбор.

– А Пенкин не очень?

– Почему не очень? Он же – пацан! Рвет там всех! Он своей харизмой рвет. Настоящий зэк прямо, когда в образе!

Вообще для участников это – колоссальный труд. Я бы не выдержал! Особенно Ленка Ваенга что показывает! Пойти в проект, чтобы доказать себе, что она может. Для меня это – поступок! Респект!

– Как себя ведут участники за кулисами? Не обижаются на низкие оценки?

– Обижаются и плачут. Это ужас вообще. По их мнению, они вложили в своей номер все, что надо, а жюри не оценило.

На самом деле это все субъективно. Я просто уважаю труд артистов, музыкантов, танцоров, которые участвуют в проекте. Они в авральном режиме все делают, а на выходе получается очень хороший продукт.