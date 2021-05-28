Главред Wonderzine Таратута прокомментировала возможный иск Манижи к изданию

Главный редактор портала Wonderzine Юлия Таратута ответила на сообщение певицы Манижи о том, что артистка хочет подать иск против журнала за клевету. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам главного редактора онлайн-журнала, она в курсе ситуации и юристы Wonderzine займутся вопросом.

«Эти претензии не по сути, но по эмоциям может почитать каждый в ее Instagram. На меня произвело впечатление то, с какой скоростью певица Manizha отреагировала на мой текст», — заявила главред.

Таратута добавила, что представители СМИ не могли добиться интервью у певицы в период «Евровидения». «Любое право слова было передано от Манижи Первому каналу, но певица удивляется, почему с ней не связываются журналисты в такой ситуации, не получают от неё комментарий», — отметила Таратута и добавила, она также получила отказ на свою просьбу о беседе с исполнительницей.

Главред издания подчеркнула, что информация источника, на который ссылается журнал, была в открытом доступе уже около двух месяцев, но это почему-то не вызывало вопросов — певицу задела только публикация Wonderzine.

«Пафос моего теста заключается в том, что во время участия в «Евровидении» контакты певицы и государственного канала были более чем очевидны. Текст посвящён этому», — заявила Таратута.

В Instagram журнала уточняется, что целью материала была «попытка донести до читателей разные точки зрения на сомнительную ситуацию».

В своей публикации Манижа писала о том, что ее юристы готовятся подать в суд на Wonderzine за клевету. Речь идет о статье, в которой говорится, что конкурс на Первом канале для отбора на Евровидение Манижа выиграла не случайно и у нее будто бы есть высокие покровители в правительстве и госкорпорациях.