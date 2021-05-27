Forbes включил детей Павла Дурова в рейтинг богатейших наследников

Forbes впервые включил детей основателя социальной сети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова в рейтинг богатейших наследников.

Как подсчитал журнал, состояние миллиардера на 15 апреля 2021 года оценивается в $17,2 млрд. Если разделить эту сумму на каждого ребенка, то получится по $8,6 млрд потенциального наследства.

Несмотря на то, что информация о детях Павла Дурова тщательно скрывается, журналу удалось выяснить, что у него их двое — дочь 2009 года рождения и сын Михаил 2010 года рождения. Обоих ему родила бывшая супруга Дарья Бондаренко. Состояние Дурова позволило его детям занять шестое место в списке.

Лидером среди отпрысков миллиардеров по размеру возможного наследства с $18 млрд стал единственный сын главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф. Сам Вагит Алекперов занимает в списке Forbes четвертое место с состоянием $24,9 млрд.

Далее в рейтинге идет Виктория Михельсон, дочь совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, и ее сводный брат-дошкольник. Леонид Михельсон занимает занимает пятое место в списке 200 богатейших бизнесменов по версии журнала.

На третьем месте находится Джахангир Махмудов, он работает директором по трансформации УГМК, компании своего отца Искандера Махмудова (19-е место в рейтинге Forbes).

В общем списке богатейших людей планеты Дуров расположился на 112-й строчке. За год его состояние выросло на $13,8 млрд.