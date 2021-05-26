"Пугачева спасет": у Бари Алибасова нет денег на лечение

Близкие тяжелобольного продюсера группы «На-На» просят о финансовой помощи. Реабилитация Алибасова стоит 500 тысяч рублей в месяц.

Бари Алибасов никак не может оправиться после тяжелых переломов, которые он получил во время падения с лестницы. На протяжении нескольких месяцев эпатажный продюсер проходил реабилитацию в Калининграде. Но сейчас вернулся в Москву и столкнулся с новой проблемой. Средств на то, чтобы обеспечить должное восстановление, категорически не хватает.

Сейчас рядом с Алибасовым находится его сын и солисты группы «На-На». Они навещают продюсера регулярно.

По словам Владимира Политова, Бари Каримович до сих пор с трудом передвигается. Его тревожат ноги и позвоночник.

Случаются у Алибасова и провалы в памяти. Но на это его родственники уже не обращают внимания. Сейчас главное – обеспечить продюсеру должное восстановление. Средств на реабилитацию катастрофически не хватает. Восстановление после столь тяжелой травмы стоит больших денег. А зарабатывать Алибасов-старший не может.

Раньше он имел постоянный доход от выступлений группы «На-На». Но сейчас из-за пандемии концертов у коллектива стало гораздо меньше. И в ближайшее время ситуация не улучшится.

Близкие продюсера уже говорят в открытую: «Помогите Бари деньгами!»

– Бари Каримович сейчас действительно очень нуждается в финансовой помощи, – не скрывает адвокат семьи Александр Бенхин. – Семейный бюджет трещит по швам.

Бари Алибасова поддерживают сын и адвокат Александр Бенхин//фото: личный архив А.Бенхина

Бари-младший прилагает все усилия, чтобы обеспечить отцу уход на должном уровне. Но и он не справляется. Сын был даже вынужден сдать в аренду квартиру отца в Мерзляковском переулке. Очень много денег уходит даже не на лечение, а на реабилитацию.

С Бари Каримовичем постоянно должен кто-то находиться. Услуги реабилитолога, лекарства – очень большие расходы, – детализирует адвокат. – Доходит до полумиллиона рублей в месяц. На словах все очень хорошо говорят. Недавно мы были на программе Андрея Малахова, и все присутствующие, в том числе Лена Ленина, кричали: «Мы поможем, мы заберем к себе». На деле же скинуться и дать денег желающих нет. Никто ничего не заносит, никто ничем не помогает. Я призываю коллег Бари Каримовича скинуться на его лечение и реабилитацию.

По нашим данным, родственники продюсера вскоре могут обратиться за помощью к Алле Пугачевой, которую Алибасов-старший всегда называл своей музой. Он даже установил портрет Примадонны у входа в свою квартиру. Алла отказать не должна: в свое время она первой помогла деньгами Алибасову, когда у него сгорела квартира.