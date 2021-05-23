Дуа Липа обвинила во лжи издание NYT, назвавшее ее антисемиткой за поддержку Палестины

Британская певица Дуа Липа уличила редакцию The New York Times в ложных обвинениях в антисемитизме. Так издание расценило ее слова поддержки, высказываемые в адрес народа Палестины.

Напомним, только недавно удалось подавить обострившийся конфликт между Израилем И ХАМАСом, который тем не менее унес жизни сотен палестинцев.

С критикой позиции Дуа Липы и еще нескольких британских селибрити в издании NYT выступили агенты компании The World Values Network.

«Тhe World Values Network беззастенчиво использует мое имя для продвижения своей уродливой кампании и вопиющим искажением того, кто я и за что выступаю. Я солидарна со всеми угнетенными людьми и отвергаю все формы расизма»

, — написала известная персона в сторис личного Instagram.

Дуа Липа настаивает, что защищать права человека необходимо во всем мире. И в том числе необходимо защищать права мирных палестинцев от военной агрессии Израиля.

«Я считаю, что все – евреи, мусульмане, христиане – имеют право жить в мире как равные граждане в государство, которое они выбирают», – заявляет певица.