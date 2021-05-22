Жорин ответил на обвинения в оскорблении чувств верующих в клипе Моргенштерна

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что клип рэпера Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» не имеет цели оскорбить чувства верующих и имеет развлекательный характер. Об этом он рассказал РБК.

По словам юриста, данный клип «не имеет цели оскорбить кого-либо» и в начале присутствует дисклеймер, который предупреждает об этом.

«Факт оговорки подтверждает отсутствие умысла у авторов на осквернение религиозных символов, более того, подчеркивает развлекательный характер и вымышленность образов артистов», — подчеркнул Жорин.

Адвокат также отметил, что в видео отсутствуют какая-либо христианская символика, в том числе крестов и католических сутан. «Совокупность предметов, встречающихся в видео, является не чем иным, как съемочным реквизитом», — заключил он.

Письмо с просьбой проверить на экстремизм видеоклип рэпера, в котором музыкант в образе папы римского употребляет наркотики и танцует в храме, отправил в прокуратуру глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

На Моргенштерна уже заведено одно административное дело по статье о пропаганде наркотиков. Прокуратура сообщила, что отправила клип на психолого-лингвистическую экспертизу, результаты которой ожидаются не ранее IV квартала 2021 года. В ведомстве также уточнили, что пока не представляется возможным дать видеоклипу правовую оценку и «оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».