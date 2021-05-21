Анджелина Джоли стала лицом кампании "Женщины за пчёл"

Актриса и филантропка Анджелина Джоли приняла участие в фотосете журнала National Geographic, посвященной новой программе фонда ЮНЕСКО «Женщины за пчёл».

Джоли пришлось рискнуть безопасностью и привлечь к себе рой пчёл, украсивший ее лицо и плечи, чтобы осуществить замысел фотографа и пчеловода-любителя Дена Уинтерса. Идея его оказалась не новой — он вдохновился снимком калифорнийского пчеловода Ричарда Аведона. В 1981 году тот приютил на своем торсе опыляющих насекомых, чтобы подтвердить верность любимому делу.

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По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, три из четырех ведущих продовольственных культур, а также более трети сельскохозяйственных земель во всем мире, частично зависят от насекомых-опылителей.

Это не только фрукты, орехи и овощи; пчелы также опыляют люцерну, потребляемую коровами, и зерновые культуры, используемые для изготовления одежды и лекарств.

Из-за пестицидов с 2006 года ученые наблюдают серьезное сокращение популяции пчел.

Анджелина Джоли, опираясь на эти аргументы, решилась стать лицом кампании «Женщины за пчел». В ее рамках к 2025 году женщины построят 2500 местных ульев, спасая 125 миллионов пчел. В этом году обучение пройдут женщины из Болгарии, Камбоджи, Китая, Эфиопии, Франции, России, Руанды и Словении, а в 2022 году к ним присоединятся женщины из Перу, Индонезии и других стран.