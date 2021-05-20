"Не врач, а мясник!": племянник певицы Славы едва не лишился руки в больнице

Звезда рассказала о неудачной операции, которую провели в московской клинике ее родственнику.

Певица Настя Сланевская (Слава) пришла в настоящую ярость от действий медиков в одной из самых известных больниц столицы, где ее 10-летнему племяннику Елисею неудачно сделали операцию.

Мальчик упал и сломал руку, врачи порекомендовали вставить спицу, однако во время 6-часовой операции вставили ее мимо кости, отчего рука малыша распухла.

– Нам всем было очень плохо, нашей семье, – со слезами на глазах рассказала Слава. – Еле-еле отработала концерты в Крыму и даже не справляла свой день рождения... Потому что было очень тяжело, периодически рыдала между песнями, выходя за кулисы. Сейчас, слава Богу, они дома, его хорошо прооперировали...

Врача, который сделал мальчику первую операцию, Настя назвала врачом в кавычках. По ее словам, после операции стало понятно, что спицу ребенку вставили неправильно и что операцию надо переделывать.

– Этот мясник шесть часов в нем копался, вставил ему спицу в мясо и, видимо, устал и отдал его так матери, он весь в гипсе... – всхлипывая, поведала Слава. – Я не знаю, как так можно делать операции? Доверились нашим советским врачам…

– Это просто мясник! Как это возможно? Даже в кость не попал... Мы это так не оставим, чтобы вот так над нашими детьми издевались!

В итоге Настя отвезла племянника в другой медицинский центр, где ему сделали вторую операцию, за которую пришлось заплатить более 2 миллионов рублей. По словам певицы, если она может заплатить такие деньги, то большинство родителей в нашей стране нет. И это значит, что у детей очень мало шансов получить квалифицированную медицинскую помощь.

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– У него был сильный отёк, пальчики стали синего цвета и увеличились в двойном размере, нужно ждать, пока спадёт отёк, это до 5 дней! Елисей в слёзы, рука вся в крови, ему больно и обидно, гипс не гипс, а какая-то полуповязка. У меня началась истерика, – написала на своей страничке мама Елисея Елена.

Поклонники певицы посоветовали ей обращаться в правоохранительные органы и не пускать эту историю на самотек. Ведь только публичный человек может хоть как-то повлиять на поведение медиков и призвать их к ответу за совершение явной врачебной ошибки.

– Я не знаю, что делать и до кого докричаться... – беспомощно заплакала Слава и пообещала, что вынесет эту жуткую историю на всеобщее обозрение, чтобы нерадивые медики были наказаны и в больнице была проведена проверка.