Фигуристка Елена Ильиных станцевала на замерзшем озере в новом клипе певицы Sia

Режиссером нового видео певицы Sia стал артист балета Сергей Полунин, известный неискушенной публике как танцовщик с татуировками портрета Путина, украинского трезубца и коловрата, считающегося символом национализма.

Героиней клипа на песню «Music» стала супруга артиста, олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Елена Ильных. Съемки клипа проходили в Майами и на Аляске, где фигуристка танцевала на замерзшем озере в легком концертном платье.

Премьера состоялась 18 мая на YouTube-канале певицы.

Коллаборация примечательна тем, что певица Sia — золотой хитмейкер мировой поп-музыки — всегда выступала за социальное разнообразие, а в личности Полунина этот тренд прописывается особенно незаурядно.

В 2019 году Полунин лишился нескольких контрактов из-за высказываний о геях в балете. Sia же, будучи открытой бисексуалкой, последовательно поддерживает ЛГБТ-движение.