Лиза Пескова показала идеальную фигуру и беременную Кафельникову

23-летняя дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в последнее время все чаще появляется на эффектных фото и видео в своем Instagram. Периодически Лиза показывает подписчикам свои новые костюмы и платья, записывает ролики с дружеских вечеринок.

Так, вчера Пескова поделилась видео с дня рождения друга, на котором присутствовала беременная Леся Кафельникова.

Судя по внушительному животу, фотомодель находится на последних сроках беременности. Отец будущего малыша – бывший бойренд актрисы Светланы Хоченковой.

Сама же Лиза Пескова похвасталась идеальной фигурой, демонстрируя обновки гардероба: белоснежный пиджак и спортивный костюм серо-коричневого цвета.

Увидев, в какой замечательной форме находится дочь известного политика, поклонники пришли в восторг.

Несмотря на то, что Лиза решила пойти по стопам отца и тоже стать политиком, с ее данными она вполне могла бы блистать на подиумах. Но, похоже, душа Песковой склоняется к мужским увлечениям.

Ранее девушка рассказывала, что увлекается экстремальным вождением, стрельбой и боксом. Также Лиза в последнее время активно занялась благотворительностью и вместе с друзьями помогает нуждающимся старикам, живущим в тяжелых бытовых условиях.

Подписчики Песковой в Instagram завалили ее хвалебными комментариями, называя звездой, красоткой и настоящей очаровашкой.