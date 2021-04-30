МВД, ФСБ и администрация Оренбурга сорвали концерт Noize MC

«Я прошу вас не сдавать билеты и не сдаваться. Мы обязательно победим», — обратился рэпер Noize MC к своим поклонникам из Оренбурга в Instagram. Сегодня силовики сорвали один из его концертов в городе.

Исполнитель заявил, что сначала МВД, ФСБ и администрация региона начали оказывать давление на площадку, где изначально был запланирован концерт.

В итоге менеджмент артиста оперативно связался с двумя площадками для того, чтобы снизить шансы силовиков накрыть оба мероприятия. Часть зрителей были приглашены на акустическую часть сета, а часть — на второй блок концерта в другое место города.

Если с акустикой Noize MC справился, то на вторую точку уже прибыли органы. Исполнитель пообещал, что команда что-нибудь придумает, чтобы все-таки провести конецерт в Оренбурге.

Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил «Новой газете», что подобное же давление оказывалось на организаторов концерта в Тольятти, но там концерт все-таки удалось провести.