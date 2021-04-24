Банк заплатит до 500 тысяч штрафа за рекламу с Моргенштерном

Федеральная антимонопольная служба признала рекламу Альфа-банка с участием рэпера Моргенштерна нарушающей профильный закон. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

В ролике «Клип за десять лямов», где снимается популярный артист, антимонопольщики обнаружили непристойные и оскорбительные образы, сцены употребления алкоголя, обращения к несовершеннолетним.

Банку грозит ответственность по КоАП в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Сам рэпер как рекламораспространитель может заплатить от 4 до 20 тысяч рублей.