Арестантки из уральской колонии зачитали рэп о ненужности мобильного телефона

Тысячи просмотров набрал видеоклип творческой студии ГУ ФСИН Свердловской области «Нам не нужен мобильный телефон». В нем девушки зачитывают рэп на тему недопустимости использования мобильных гаджетов в местах заключения.

Если пресс-релиз ФСИН о видеоролике написан кондовым нечитабельным чиновничьим языком, то сама видеозапись исполнена в лучших традиция наивного искусства.

«Я сижу на связи,

Аферы провожу.

И своей свободой

Я не дорожу»

, — зачитывают арестантки в видеоклипе и упреждают сокамерниц: лучше пользоваться стационарной связью ФСИН ZonaTelecom. При этом в кадре вместо злополучного мобильного телефона используется его неаутентичный муляж.

Со вторым куплетом девушки все-таки перестарались — видео получилось затянутым для такого емкого месседжа. Но верим, что в следующий раз у них получится еще лучше, а там и до фита с Навальным недалеко, когда тот поправиться после голодовки.

Кроме это клипа на YouTube канале областного ФСИН можно увидеть, как осужденные знакомятся с творчеством Гумилева, одеваются в костюм блинов, поют хиты Аллы Пугачевой и многое другое.