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"Я не могла говорить, западал язык!" Алену Водонаеву сразил инсульт?

Шоу-бизнес
16:25, 20 апреля 2021

"Я не могла говорить, западал язык!" Алену Водонаеву сразил инсульт?
Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

38-летняя блогер, экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева внезапно оказалась на больничной койке.

Ее экстренно госпитализировали с непонятными симптомами. Алена призналась, что не хотела выносить на всеобщее обозрение проблемы со здоровьем, но побоялась, что коллеги подумают, что она безответственная.

Водонаева сейчас учится в МГУ на факультете журналистики и готовится к экзаменам. Она записала видео, в котором предупредила преподавателей о том, что не сможет присутствовать на учебе.

Фото: Instagram

– У меня учеба и работа, и я боюсь, что люди подумают, что я безответственная, – заплетающимся языком сказала Водонаева, лежа под капельницей.

– Со мной вообще уже все хорошо, потому что я разговариваю. Сначала я не могла говорить, у меня западал язык и была невнятная речь. А сейчас я уже разговариваю и со мной все в порядке.

Сейчас меня будут обследовать, за мной уже приехали.

Что случилось с Аленой, она и сама пока не поняла. Симптомы очень напоминают инсульт, но окончательный диагноз поставят врачи после полного обследования знаменитой пациентки.

Кстати говоря, недавно сообщалось, что инсульт перенесла родная сестра Ольги Бузовой. Ее удалось спасти только потому, что муж очень быстро вызвал скорую помощь.

Мы желаем Алене Водонаевой скорейшего восстановления и крепкого здоровья!

Теги: #Знаменитости #новости звезд #Шоу-бизнес #новости шоу-бизнеса

Рубрика: Шоу-бизнес

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Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

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