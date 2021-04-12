"Отвратительно!": в дочь Мадонны плюнули за небритые подмышки

«Мода на волосатость» стала символом женской свободы, но многие до сих пор считают это неприемлемым.

Кажется, эпатажная певица Мадонна и ее дочка Лурдес всерьез претендуют на получение большого контракта с производителем бритвенных станков. Вот уже год обе они активно демонстрируют небритые подмышки, шокируя поклонников.

Так, по словам Мадонны, они пропагандируют свободу женщин и их право на натуральность. Уж если природа задумала сделать представительниц прекрасного пола волосатыми, то зачем с этим бороться и удалять растительность на теле?

Красота, по мнению Мадонны, – это не только отсутствие волос.

Последнее фото Мадонны с дочкой снова вызвало бурю недовольства среди поклонников. Девушке начали советовать немедленно побриться и не выставлять свою растительность на всеобщее обозрение.

«Это не гигиенично!», «Отвратительно!», «Срочно на депиляцию! Она выглядит, как мужчина», – негодуют комментаторы, они буквально плюются ядом.

Однако нашлось немало тех, кто заступился за небритую дочку певицы.

«На дворе 2021 год, и люди все еще удивляются, что у взрослой женщины есть волосы на теле!», «Да ладно вам! На фото – красивая мать с великолепной дочерью, и все, о чем вы, ребята, не можете перестать говорить, – это ее волосы подмышками?», «Столько ненависти только потому, что она не бреется? Посмотрите в зеркало на себя, прежде чем критиковать других», – пишут пользователи.

К слову сказать, моду на небритые подмышки сегодня поддерживают многие знаменитости.

Так, с растительностью на теле не раз появлялись Анна Седокова, Эшли Грэм, Эмили Ратаковски, дочки Любы Успенской и Ларисы Гузеевой...

Модели с волосатыми подмышками начали появляться на модных подиумах и в рекламе известных брендов, например, Adidas.

Однако мода на волосатость нравится далеко не всем. Телеведущая Ксения Бородина, например, назвала этот тренд мерзостью и предположила, что скоро станет модным не брить и демонстрировать «кусты» и на других частях женского тела.