"Вспотела, боялась": Татьяна Васильева рассказала про поход на мужской стриптиз

Татьяна Васильева вновь шокировала своими откровениями. На днях легендарная актриса побывала на съемках нового «ББ-шоу» на ТНТ, где откровенно рассказала о своей личной жизни.

Татьяна призналась, что всегда любила мужчин. И однажды даже оказалась в закрытом клубе для женщин.

– Меня пригласила в такой клуб очень крутая женщина, – рассказывает Васильева. – Она сказала: «Ничего не бойся, пойдем. Это очень дорого стоит». Пришли: ни еды, ничего…

Кругом одни женщины. Ни одной интересной. Ни одной. Все какие-то крокодилы. Все – с сигарами. На столах стоят стаканы, а перед ними танцуют молодые, почти голые парнишки.

Красивые, надо отдать должное. Все очень образованные, как они говорили. У всех – законченные университеты. Но якобы такой период, что вынуждены работать в этом клубе.

Из одежды на стриптизерах были только полотенца и игривый хвостик за спиной. Женщины, наблюдая за тем, как извиваются мускулистые парни, не могли сдерживать своих чувств и эмоций.

– Эти ребята что делали? – продолжает Васильева. – Они подбегали к женщине, когда понимали, что она заплатит хорошо.

Хватали ее, выносили на сцену и там раскрывали полотенце. Это была награда. В этот момент женщина доставала пачку денег и засовывала им туда. В то самое место.

Фото: Global Look Press

Ведущая «ББ-шоу» Ольга Бузова не могла скрыть своего удивления. А Васильевна продолжала:

– Я сидела, вспотела три раза. Больше всего боялась, что меня понесут туда на сцену и покажут… Хотя я к тому времени уже видела все и не один раз. Бесплатно!

Короче говоря, там были такие тетки, что сразу понятно: у них нереальные деньги. Я тогда подумала, что это – феминистки!

Похвастать таким благосостоянием Васильева не могла. Поэтому когда один из оголенных качков обратил на нее свое внимание, Татьяна решила, что с просмотром стриптиза ей пора заканчивать.

– Я поняла: надо бежать или со мной тут что-то сделают нехорошее, – говорит Татьяна. – И я еще за что-то заплачу. Когда ко мне стал приближаться один из парней, я выскочила из этого клуба.

Бежала ногами через столы. Добежала до дома, отдышалась и легла в постель к мужу. Больше туда не ходила.

Остальные откровения легендарной актрисы смотрите сегодня в полночь на ТНТ.