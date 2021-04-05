"Я ведьма! Бойтесь меня!" Шипящая Хакамада напугала подписчиков

Бизнес-тренер Ирина Хакамада посмеялась над нелепыми слухами о себе, которые ходят в народе.

65-летняя бизнес-тренер и писатель Ирина Муцуовна Хакамада давно перешла в разряд популярных интернет-блогеров, которые влияют на общественное мнение. Поэтому у нее, как и у многих публичных людей, появились собственные хейтеры.

На вопрос читателей о том, что она считает самой большой глупостью, которую подписчики говорят о ней, экс-политик с улыбкой вспомнила хейтеров, считающих ее порочной женщиной. Они утверждают, что Хакамада может «снять» мужчину за 5 минут, и называет ее ведьмой.

– А может быть, это правда? Бойтесь меня! – прошипела Хакамада в камеру.

И добавила, что люди, поливающие грязью знаменитостей в соцсетях, – профессиональные оскорбители, которые получают за это деньги.

Читатели от таких откровений буквально пришли в восторг: «Вы космос!», «Красивая и мудрая, а ещё очень жизнерадостный человек», «Суперженщина!», «Не обращайте внимания. Вы изумительная женщина, и все, что могут о вас говорить плохого, разве что из зависти и злости говорят», – писали они в комментариях.

Также Хакамада изящно описала личность тех людей, которые пишут гадости и оскорбления в Сети. По ее словам, по такому поведению можно понять масштаб личности человека.