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"Мы лучшие подруги!" Дочь Заворотнюк трогательно поздравила больную мать с 50-летием

Шоу-бизнес
10:13, 05 апреля 2021

"Мы лучшие подруги!" Дочь Заворотнюк трогательно поздравила больную мать с 50-летием
Фото: Instagram
Фото: Instagram

Дочь знаменитой актрисы, которая уже два года борется с тяжелым заболеванием, периодически рассказывает подписчикам о том, что происходит у нее на душе.

В день рождения мамы Анна поделилась подробностями своих отношений с ней: «Мы – лучшие подруги, – сообщила она. – Были, конечно, ссоры, как у всех, но мы быстро находили космпромисс и понимание».

Анна сообщила, что несмотря на тяжелую обстановку дома, она находит в себе силы и держится. А еще называет маму своим «самым ярким светом» в жизни.

Известно, что Анастасия Заворотнюк принимала экспериментальную иммунную терапию в Санкт-Петербургском институте онкологии имени Петрова и, несмотря на худшие ожидания медиков, имеет позитивную динамику развития болезни. Один тот факт, что Заворотнюк еще жива, уже настоящее чудо. Именно поэтому ее заботливая дочь постоянно просит поклонников молиться за нее.

Семья до сих пор скрывает от общественности маленькую дочь Заворотнюк Милу, опасаясь сглаза. После последних снимков с мамой, опубликованных в прессе, и случилось страшное несчастье в их семействе.

Анна Заворотнюк не раз говорила, что не нуждается в жалости читателей, но при этом ей трудно выносить негативные и осуждающие комментарии подписчиков.

Месяц назад Анна опубликовала пост о своей маме, сообщив, что последние два года были самыми тяжелыми в ее жизни. И поблагодарила всех, кто поддерживает ее в интернете, за помощь и отзывчивость.

– Мне невероятно тяжело, но я не хочу, чтобы меня жалели. Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становится то меньше, то заполоняет все тело. Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы как могу.

Теги: #Анастасия Заворотнюк

Рубрика: Шоу-бизнес

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Фото: Instagram

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