Даже не звонит: Екатерина Варнава отказалась общаться с родным братом

Алексей Варнава в эфире программы «Звезды сошлись» раскритиковал внешность и творчество знаменитой сестры.

Екатерина Варнава – успешная юмористка, ведущая и актриса. На публике она любит пошутить и поднять настроение окружающим. Но как оказалось, жизнь звезды совсем не такая безоблачная. Не так давно Варнава потеряла двух близких людей – старший брат Игорь и отец Владимир Петрович ушли из жизни с разницей в один год. О семейных трагедиях рассказал еще один брат Екатерины в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Алексею Варнаве 47 лет. От мира шоу-бизнеса он далек.

– Я специалист по колесам: шины, диски, – говорит родной брат юмористки. – Но сейчас занимаюсь с друзьями своими делами. Каждый сейчас выживает, как он может, как он хочет. Я фанател автомобильными делами, но потом разочаровался просто – не тот подход к людям…

За творчеством знаменитой сестры Алексей не следит.

– Мне не особо нравятся все канители ее, чем она занимается, – продолжает мужчина. – Она совершенно в другом мире живет. Я не говорю, что она с пафосом. Нет, она достойный человек во многих вещах.

Екатерина Варнава с начала своей карьеры сильно преобразилась.

Она усовершенствовал фигуру, поменяла цвет волос и даже цвет глаз. Из кареглазой брюнетки она превратилась в голубоглазую блондинку.

Поклонники в восторге от артистки, в отличие от родных.

– Мне кажется, надо было естественной оставаться, – сетует Алексей. – Мама, я думаю, тоже не совсем положительно к этому относится как врач-терапевт. По поводу цвета глаз я сначала думал, что это линзы, а потом мне сказали, что есть технологии нового уровня. Я против.

Если бы она меня послушала, я бы сделал ей инъекцию в мозг, чтобы она такими вещами не занималась.

Сама Екатерина к советам старшего брата не прислушивается. Да и видятся они редко.

Брат Екатерины Варнавы//фото: скриншот эфира НТВ

– Не получается у нас взаимоотношений, – вздыхает родственник звезды. – Ей некогда, я бываю в разъездах. У нас разные взгляды на многие вещи. Я с ней не ссорился, она со мной не ссорилась. Мы с ней раньше общались более-менее, а потом перестали. Она уже и телефон, наверное, поменяла. Я всю информацию от мамани получаю или от друзей… Но недавно виделись. Маманя приболела, она приехала.

Как говорит сам Алексей, раскол во взаимоотношениях с сестрой произошел после двух семейных трагедий – ухода из жизни их брата и отца.

– Раньше отец всех объединял очень сильно, – пояснил Алексей в эфире НТВ. – Брат ушел, а потом и отец трагически. Смерть брата связана с женщинами. Решил похудеть, принимал таблетки с перебором, я так думаю. Там винить некого. Он сильно похудел. Наверное, на органах важных это отразилось. Я к нему ехал в больницу, и мне сказали, что тромб оторвался.

Стоит отметить, что откровенность брата Екатерины Варнавы пришлась не по душе многим зрителям. На родственника звезды обрушился целый шквал гневных комментариев в Интернете за то, что он вынес сор из избы.

«С таким братом и врагов не надо», – негодует один из комментаторов.

«Брат Варнавы непутевый, поэтому и не общаются. Даже не удивлюсь, что он ей завидует немножко», – высказался еще один зритель.