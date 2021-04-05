Актер Владимир Епифанцев ударился в сатанинский рок и задумался о своих похоронах

49-летний сериальный актер Владимир Епифанцев, похоже, нашел себя в сатанинском роке, создав группу «Епифания» и уже собрал 1000 фанатов в Инстаграм. И хотя слушать музыкальные композиции Владимира можно только с крестом в одной руке и молоком в другой, он уже вовсю дает концерты в Москве.

Звуки рычания актера в сопровождении видеоряда с окровавленными женщинами и пентаграмами приводят в восторг его немногочисленных поклонников, а на музыкальных инструментах ему подыгрывают молодые подружки, которые периодически мелькают у актера в «семейных» сторис.

На справедливые вопросы подписчиков, что употребляет актер, чтобы создать столь грандиозные произведения, тот обычно отвечает шутками. А еще признается, что достичь «столь мощного звучания» ему помогает старый синтезатор с… севшими батарейками.

Многие почитатели таланта Епифанцев уже предположили, что через Владимира демоны пытаются что-то передать человечеству, но пока не ясно, что именно. А еще с сарказмом полюбопытствовали, когда сатанинские композиции можно будет послушать на Яндекс.музыке и поставить себе на рингтон. Также Владимиру часто советуют немедленно окрестить себя и своих подруг от греха подальше.

Помимо музыки, Епифанцев также увлекся съёмками философских фильмов ужасов и периодически делится с поклонниками своей глубокой жизненной мудростью. Диалоги выглядят примерно так:

– Все пути ведут к осознанию.

– Все пути никуда не ведут, это просто пути. Сознание – это ориентир, свет

– Почему не тьма?

– Ты и так во тьме.

– Свет недосягаем?

– Ничто недосягаемо. Это иллюзия.

Многие воспринимают творчество и слова актера всерьез и искренне хвалят его искрометные публикации.

В одной из них Епифанцев порадовался количеству положительных откликов и выразил надежду, что на его похороны придет такое же количество народа.