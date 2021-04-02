"Дом-2" с 19 апреля вернется на телевидение. Ведущими останутся Бузова и Бородина

Шоу «Дом-2» перекочует с ТНТ на телеканал «Ю». Об этом «Ведомости» узнали от дирекции «Ю».

В числе ведущих останется тот же состав: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Влад Кадони, Андрей Черкасов, Ольга Орлова.

Также останутся привычный для зрителя звездный состав жителей телестройки, а к нему добавят новых участников. Под самый долгоживущий проект выделено два часа эфирного времени на утро и вечер.

Вещательную сетку телеканала «Ю» на 90% занимают реалити-шоу. Медиа ориентируется на целевую аудиторию женщин в возрасте от 14 до 44 лет.