"Спала с моим мужчиной и заблокировала меня!" Ольга Бузова сводит счеты с Дарьей Палей?

Певица сложно переживает расставание с Давидом Манукяном. Недавно она негативно высказалась о бывшей партнерше Давида по проекту «Танцы со звездами». Бузова сделала прозрачный намек на то, что именно Дарья Палей и стала той разлучницей, которая разрушила их с Давой союз.

Ольга и Давид были вместе полтора года. Еще недавно казалось, что они души не чают друг в друге, пара даже сыграла свадьбу на Мальдивах. Но вдруг их счастье рассыпалось. О расставании Бузова сообщила в январе, когда Манукян принимал участие в «Танцах со звездами» в паре с 23-летней красоткой Дарьей Палей. Ольга заявила, что причиной расставания послужило физическое насилие со стороны Давида, а также его многочисленные измены. И вот певица уточнила, что, вероятно, Дава, помимо прочих девушек, изменял ей еще и с партнершей по «Танцам». Бузова обнаружила, что Палей заблокировала ее в интернете.

«Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют», – сообщила 35-летняя Ольга.

Свой пост Бузова удалила уже через 15 минут после публикации, но у интернета хорошая память! Стоит отметить, что Дарья Палей замужем и воспитывает дочь. Выпад Ольги в свой адрес танцовщица никак не комментирует, вместо этого в интернете публикует фото с супругом Алексеем. Их прокомментировал Давид Манукян:

«Ты стала для меня примером преданной девушки, которая с трепетом и уважением относится к своему мужчине и своей семье. И помимо этого ты – профессионал своего дела! Я всегда рядом с вами».