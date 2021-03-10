"Нужно стать фриком": Сафронов рассказал, как Манижа может победить на "Евровидении"

Грядущая поездка на «Евровидение» певицы Манижи стала большой неожиданностью для многих – в том числе и деятелей шоубизнеса. Выбор зрителей был настолько непредвиденным, что сейчас его обсуждают все – даже далекие от нашей эстрады люди. Многие считают: на конкурсе певице из России придется непросто. Самый известный художник страны Никас Сафронов сетует: руководству Первого канала нужно было все же договориться с группой Little Big, которая должна была представлять нашу страну в прошлом году и, по мнению букмекеров, имела огромные шансы на победу.

Little Big

– Мне кажется, комические веселые ребята из Петербурга смотрелись бы на «Евровидении» в более выгодном свете, – говорит Никас. – В прошлом году их клип набрал в предварительном отборе 198 миллионов просмотров по всему миру – совершенно астрономическая цифра. Думаю, и в этом году Little Big были бы явными фаворитами, даже с новой песней. Все-таки это известная группа, которая получила признание в мировом пространстве. Очень жаль, что они отказались от поездки. Наверное, Первому каналу стоило попытаться их уговорить.

Никас Сафронов признается: Маниже на «Евровидении» будет гораздо сложнее привлечь к себе внимание искушенной европейской публики. Не исключено, что она вообще не попадет в десятку.

Никас Сафронов // Фото: Global Look Press

– Я не думаю, что Манижа в какой-то мере сможет заменить Little Big, – считает художник. – Многие профессионалы шоубизнеса считают, что раз она до сих пор не завоевала никакой известности, то шансов на победу у нее не так много. Главная задача для Манижи – сделать номер как можно более ярким. И вообще «Евровидение» – это конкурс фриков. И чтобы получить там призовое место, нужно как-то нестандартно выделиться. Также нельзя забывать, что «Евровидение» стало политизированным – мы все помним это по предыдущим годам. Поэтому участнику из России сегодня нужно быть не просто лучше всех, а на две головы лучше всех – чтобы ему отдали победу. Я, скорее всего, «Евровидение» смотреть не буду. Для меня этот конкурс потерял свой интерес из-за отсутствия объективности.