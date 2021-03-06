Новый "мистер Трололо" порвал Европу: песня Наджиева стала мировым хитом

Певец Игорь Наджиев, похоже, повторил успех «Мистера Трололо» Эдуарда Хиля и обрел мировую популярность, несмотря на запрет на его творчество в России.

Певец Игорь Наджиев стал мировой звездой. Его песня «Ну, целуй» на стихи Сергея Есенина, написанная в 1991-м году, стала хитом в Европе и США. Композицию взяли в ротацию несколько радиостанций, и она попала в хит-парады. О том, как это произошло, артист рассказал Sobesednik.ru.

– Песню «Ну, целуй» я написал еще в отрочестве, – вспоминает 53-летний Игорь Наджиев. – А позже я познакомился с композитором Юрием Чернавским, и он мне помог записать ее на своей студии. Кто же знал, что эта песня потом станет моей визитной карточкой?!

По словам артиста, песня «Ну, целуй» попала на зарубежные радиостанции всего несколько месяцев назад. И такого успеха не ожидал никто.

– Когда мне сказали «Игорь, как вы смотрите на то, чтобы вашу песню прокрутили в Великобритании на радиостанции?», я ответил «Да ради Бога!» – продолжает певец. – Кто ж знал, что потом ее будут ставить в США, Румынии, Норвегии, Италии и во многих других странах?! Я некоторое время приходил в себя от всех этих новостей. Сейчас меня подталкивают на то, чтобы я дал еще какие-то песни для ротации уже на английском языке. Постепенно это сделаем.

Стоит отметить, что в России Игорь Наджиев не обласкан ни радиостанциями, ни телевидением. До певца неоднократно доходили слухи, что на его творчество стоит запрет в медиа. Певцу в свое время говорили, что произошло это с подачи Аллы Пугачевой. Наджиев не любит это вспоминать, но недавно, по его словам, он попал на уловку хитрых журналистов.

– Меня попросили рассказать о том, как артисты выживают во время пандемии, – делится Наджиев. – Я говорю: «Давайте! Вот я выступаю в ресторане, приезжайте!» Они приехали, мы начали общаться. В основном я в интервью говорил на тему, которая была заявлена, но потом они меня начали расспрашивать про Аллу Борисовну и в программе оставили мои ответы только на эти вопросы. Благо, моя супруга Аллочка сняла на телефон все интервью, и мы потом опубликовали его в Интернете как доказательство. Не понимаю, зачем на телевидении так обманывают зрителей?!

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Артист также отмечает, что как бы там ни было, на Примадонну он не в обиде, и если и были когда-то козни с ее стороны в его адрес, то они остались в прошлом.

– Я думаю, что когда Алла Пугачева узнает об успехе моей песни за рубежом, она за меня порадуется, – говорит Игорь Наджиев. – Никто же не делает из нее монстра. Она великая певица, и с этим глупо даже спорить. Да, может, и были какие-то не очень приятные действия с ее стороны в адрес других артистов. Все помнят, как она неосторожно обронила фразу в адрес Валечки Легкоступовой, сказав про нее : «Какая-то певица, я уж не помню… «Ягода-малина». Для Вали это была трагедия! Но мы же все не безгрешны. Я всегда говорю: «Кто не был молод, тот не был глуп!» Поэтому дай Бог всем здоровья, а Алле Борисовне – в первую очередь!