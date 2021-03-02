Хореограф "Танцев со звездами": Восхищаюсь, как участники поддерживали друг друга

Хореограф Ирина Кашуба поделилась своими впечатлениями от работы с участниками проекта «Танцы со звездами». Она отметила, что артисты удивительно поддерживали друг друга.

«Для телезрителей кажется, что как всё красиво: свет, проекции, танец, съёмка, — и мало кто знает, сколько труда в это вложено. Я восхищаюсь тем, как они поддерживают друг друга. Можно сказать, что там образовалась семья», — поделилась Ирина Кашуба с NEWS.ru.

Победителем проекта в этом сезоне стал певец Сергей Лазарев, который работал в паре с танцовщицей Екатериной Осиповой.