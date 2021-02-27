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Помощнику Леди Гаги выстрелили в грудь, чтобы украсть собак певицы

Шоу-бизнес
16:54, 27 февраля 2021

Помощнику Леди Гаги выстрелили в грудь, чтобы украсть собак певицы
Скриншот с видео
Скриншот с видео

Полиция Лос-Анджелеса сообщила, что два французских бульдога певицы Леди Гаги, которых украли при вооруженном нападении, найдены целыми и невредимыми.

Двух псов в полицейский участок принесла женщина, которая, вероятнее всего, никак не связана с преступлением, пишет АР. Ее имя не раскрывается.

Вечером в среду двое злоумышленников на авто настигли помощника певицы Райана Фишера во время прогулки с тремя собаками. Они попытались ограбить мужчину, забрав животных, но он начал активно сопротивляться. Из-за чего один из грабителей выстрелил в мужчину и после скрылся с двумя из трех псов.

Леди Гага на инаугурации Джо Байдена // Фото: Global Look Press

Сейчас Фишер находится в больнице. Его состояние оценивается как стабильное. Журнал People отмечает, что пациент самостоятельно дышит, несмотря на пулевое ранение в область груди. Об этом он сообщил в текстовом сообщении своему бойфренду.

Певица предлагала 500 тысяч долларов за возвращение питомцев. Сама певица сейчас находится на съемках фильма в Италии.

Рубрика: Шоу-бизнес

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Скриншот с видео

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