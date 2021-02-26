Сменившую имидж Меган Маркл заподозрили в подражании Ким Кардашьян

Супруги впервые вышли в свет после официального заявления о выходе из королевской семьи и лишения титулов.

Они появились на мероприятии SpotifyStreamOne наряду с таким знаменитостями, как Джастин Бибер, группа Blackpink и писательница Брене Браун.

Пара, подписавшая многомиллионный контракт с Netflix и Spotify, выступила с целью продвижения новой серии своих подкастов и вдохновенно описала идею о возможности каждого быть услышанным.

Герцог и герцогиня сменили стиль на более свободный после переезда из Букингемского Дворца в Санта-Барбару, где проживают вместе с сыном в собственном доме за 11 миллионов фунтов стерлингов.

На презентации принц Гарри был одет в простую белую рубашку и брюки, а Меган Маркл сменила гладкую причёску на объёмные локоны.

Звёздный стилист Джейм Джонсон оценил образ Меган и предположил, что герцогиня удлинила волосы с помощью клипс, он с лёгкостью разоблачил подражание стилю Ким Кардашьян, ведь звезда Instagram давно является законодательницей моды.

«Меган выглядела очень гламурно с голливудским макияжем и локонами, голливудский образ напоминал Ким Кардашьян. Волосы на клипсах – хороший выбор для светского выхода, к тому же ни к чему не обязывающий, ведь локоны можно легко снять», – заявил стилист, согласно источнику The Sun.

7 марта на канале CBS выйдет самое ожидаемое интервью месяца, специально для которого известный журналист Опра Уинфри прилетела с Гавайских островов и поселилась на вилле неподалёку от Меган и Гарри.

Стало известно, что Меган раскроет подробности о том, как на её жизни сказалось выполнение королевских обязанностей, замужество и материнство, а также поделится тем, как ей удаётся противостоять прессингу общественности.

Анна Дубиницкая.