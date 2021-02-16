"Мы не кружок самодеятельности": Организаторы "Ты – супер!" рассказали о кастинге

Во время отбора детей на телевизионный конкурс «Ты — супер!» часто приходится отказывать им, чтобы он мог соответствовать стандартам вокального шоу. Об этом News.ru рассказала генеральный продюсер WeitMedia Юлия Сумачёва, работающая над проектом.

«Мы не кружок самодеятельности. Мы вокальное шоу, где нужно показывать результаты, — объясняет она. — Мы не отказываем. Зачастую на кастинге с детьми присутствуют педагоги. Мы даём рекомендации, что лучше сделать, с чем поработать. И всех ждём на следующий сезон».

Сумачёва объясняет, что далеко не каждый ребенок на начальном этапе может стать суперзвездой, а если пообещать им успехи сразу, несмотря на очевидные минусы в исполнении, то потом воспитанников может постичь разочарование. Вместо этого организаторы конкурса объясняют проблемные места детей на кастинге и иногда они возвращаются на другие сезоны, пройти в которые им удается: «"Провал" первого кастинга дал им силы идти дальше и достигнуть результата», — добавляет она.

В шоу участвуют воспитанники детских домов и другие дети, которые растут без биологических родителей.