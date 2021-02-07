Гая Ричи раскритиковали из-за просьбы о господдержке – и сам не бедный

Британский кинорежиссер Гай Ричи оказался в центре скандала из-за того что решил попросить у государства финансовой поддержи в связи с убытками его компании Fatboy Pub Company, владеющей пабами и барами, пишет The Sun. Великобритания помогает выплачивать зарплаты бизнесу из-за пандемии коронавируса, но, по мнению общественности, это вовсе не должно распространяться на тех, у кого денег и так хватает.

«Когда программа помощи предприятиям была запущена, подразумевалось, что правительство будет выплачивать часть зарплаты сотрудникам компаний малого и среднего бизнеса, а не выделять деньги знаменитостям, у которых на счетах миллионы. Это противоречит духу разработанной программы», — выступил с критикой в адрес режиссера Член Палаты общин Полин Лэтем.

Фирма Ричи за время карантина понесла убытки уже больше чем на 600 тысяч долларов и попросила помощи у властей, чтобы сохранить свое финансовое состояние. При этом состояние Ричи оценивается примерно в 150 миллионов долларов.

Это уже не первый подобный скандал в Британии. Похожое обращение к властям ранее поступило от певицы, модного дизайнера и супруги знаменитого футболиста Виктории Бекхэм. В результате общественного давления она отозвала своё заявление.