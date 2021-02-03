"Как-то лень": Слава рассказала, почему не ходит на популярные телепередачи

Певица Слава призналась, что предпочитает посвящать время близким и работе и потому не участвует в громких ток-шоу.

«Мне как-то лень. И я не люблю пустые разговоры. Я занимаюсь семьёй и творчеством. А так дружескими компаниями прихожу и на телеканалы, и на радиостанции с удовольствием. А скандалы – это не ко мне», – сообщила артистка в интервью порталу NEWS.ru.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что основатель телешоу «Дом-2», продюсер Валерий Комиссаров обратился к каналу ТНТ с просьбой отдать ему права на проект.