"В самый неожиданный момент": дочь Заворотнюк рассказала о борьбе с болезнью

25-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, как справляется со стрессом и плохим настроением. Поддерживать позитивный настрой девушке помогают йога и визуализация.

Анна Заворотнюк рассказала в своем Instagram, какую технику она использует, чтобы исполнять заветные мечты. Она мысленно представляет желаемое, и через какое-то время это материализуется в ее жизни.

Недавно Анна перебралась из семейного дома в поселке Крекшино в просторную московскую квартиру, купленную специально для нее, стала успешным блогером и хорошо зарабатывает.

Единственная несбывшаяся мечта Анны – полное выздоровление знаменитой мамы, которая все еще борется с тяжелой болезнью.

Однако даже этот факт Анна научилась принимать стоически.

Анна Заворотнюк // фото: соцсети

– Не стоит бояться проблем, болезней, боли или несчастий, – написала Анна в одном их своих сообщений в Instagram. – Они в той или иной степени случаются с каждым и являются неотъемлемой частью нашей жизни. К сожалению, они появляются в ней в самый неожиданный момент, и тогда важно не растеряться и не впасть в отчаяние.

Беспокойство, по мнению Анны, негативно сказывается на здоровье: нервные клетки не восстанавливаются, поэтому очень важно сохранять душевное равновесие. Именно эти простые советы помогли Анне в свое время справиться со страхом за жизнь мамы, дали возможность взять себя в руки и продолжить жить, несмотря на переживания.

Анна не раз говорила, что все члены их семьи до сих пор молятся за здоровье Анастасии Заворотнюк, периодически они обращаются к святой Матроне Московской, которая им «очень помогла».