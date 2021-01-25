Филипп Киркоров поблагодарил Владимира Путина за "завтрашнее дно"

Поп-исполнитель Филипп Киркоров вновь выступил с политическим высказыванием по поводу обстановки в стране.

В Instagram он выложил репост фотографии президента Владимира Путина, опубликованный на странице артиста балета Сергея Полунина (тот самый, у которого татуировка с портретом Путина на груди).

Искомый текст Полунина состоит из пространных восхвалений Путина: «Огромная признательность за то, насколько безопасным и свободным был 2020 год в России. Не было паники, была свобода, была безопасность. Я был поражен тем, насколько хорошо российское правительство реализовало все меры против пандемии. Поздравляю. Владимир Путин и его команда не перестают меня приятно удивлять. Самый умный лидер в истории человечества. Россия этого заслуживает. Это нужно миру».

Звезду балета поддержал «поп-король» и назвал танцовщика «человеком с широко открытыми глазами».

Прошедшие 23 января митинги Киркоров назвал «унизительной провокацией», а также подметил, что «мужество истинного лидера – не прятаться за спинами подростков и детей».

«Своими призывами людей подвели к нарушению закона, не задумываясь о последствии их судеб. Глупо ожидать, что медведь будет добродушным пёсиком, забрасывая его снежками и учиняя погромы», – написал певец.

Ранее Sobesednik.ru писал, что бывшая супруга Киркорова Алла Пугачева отписалась от него в Instagram и подписалась на оппозиционера Алексея Навального.

Перед этим певец выкладывал не менее приторные признания в любви к национальному Лидеру (именно с большой буквы).

Свой последний пассаж Филипп Киркоров закончил благодарностью Президенту (тоже с большой буквы) с хештэгом #ПутинЛучшийПрезидент: «Мы живем в свободной стране, где каждый имеет право на своё мнение, и публично поддержать своего Президента – это лишь крошечная благодарность за уверенность в завтрашнем дне».

А каким будет завтрашнее дно, россиянам остается только догадываться.