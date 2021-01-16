"Глисты" и "гниды": Собчак обвинили в унижении людей без антител к COVID-19

Телеведущая Ксения Собчак выложила в Instagram претензию, поступившую на нее в прокуратуру из-за песни, посвященной итогам 2020 года. Об этом пишет «Экспресс газета».

Ролик был выложен на YouTube-канале Ксении 27 декабря под названием «Кровавый мюзикл по мотивам главных новостей года».

Медиа-персону упрекают в разжигании розни между людьми по признаку здоровья. По мнению доносчика, Собчак разжигает ненависть по отношению к людям без антител к коронавирусу.

«В видеоклипе демонстрируются сцены насилия, в том числе взаимные убийства людей. Слова песни, исполняемой Собчак, включает текст, который является призывом к демонстрации ненависти и неприятия группам лиц, объединенных общим признаком — отсутствием так называемых антител», — обличают телеведущую в обращении.

Отмечается, что в ролике, который был опубликован на YouTube 27 декабря, явно противопоставляются социальные группы с использованием слова «мы» и «наши». Негативных персонажей при этом называют «гнидами», «глистами» и «швалью». Те же, у кого антитела есть, именуются «элитой».

В отношении Ксении Собчак требуют провести проверку по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Сама звезда на кляузу отреагировала с иронией: «Обожаю такие письма счастья». Других деталей о ситуации она не излагала.