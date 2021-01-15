"Ждём, когда наденет": Мадонна заказала куртку и костюм российского производства

Певица Мадонна заинтересовалась вещами российского бренда MONOCHROME – артистке заказали пуховик, костюм и футболку.

Об этом сообщила основательница бренда Алиса Боха, пишет портал NEWS.ru.

«Мы начали сотрудничать с агентством, которое предоставляет вещи на съёмки. К ним обращаются стилисты разных звёзд. В итоге от них поступил запрос: им нужны чёрные пуховик, костюм, футболка для Мадонны. Мы всё отправили. Ждём, когда наденет», – рассказала Боха.

Она отметила, что у компании нет магазинов за рубежом.