Вокальный педагог из "Фабрики звезд" посоветовал любителям караоке не орать

Педагог по вокалу Владимир Коробка не стал давать профессиональных советов любителям застольных песен. Он посчитал, что эти наставления ни к чему людям, которые не освоили правильного дыхания и не знают, как позиции гортани влияют на звучание голоса.

Также он пояснил, что утверждение, будто спиртное улучшает вокальные данные, не имеет ничего общего с действительностью. «От алкоголя создаётся иллюзия свободы, улучшается настроение. Но контроль ухудшается, пение становится более фальшивым, с люфтами и инерциями», — цитирует NEWS.ru Владимира Коробку.

Единственным правилом для любителя караоке будет наставление не орать.

Владимир Коробка являлся педагогом по вокалу в семи сезонах телешоу «Фабрика звезд».