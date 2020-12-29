В Париже умер кутюрье Пьер Карден

Утром 29 декабря в американской больнице на западе Парижа скончался знаменитый дизайнер Пьер Карден. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на родственников кутюрье.

«Мы все гордимся его стойкими амбициями и смелостью, которую он проявлял на протяжении всей своей жизни», — написало семейство в официальном сообщении.

Пьеру Кардену было 98 лет. Он считался последним представилелем золотого века французской моды. Дизайнер зарабатывал на своем имени, делегируя его использование при реализации не только одежды, но и парфюма, табака, минеральной воды, а также отелей с ресторанами.