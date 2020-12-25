Мария Горбань поделилась с поклонниками фотографией в купальнике

Мария Горбань, которая 26 декабря отметит свое 34-летие, продемонстрировала отличную фигуру в своём профиле в Instagram. Известная актриса и телеведущая выложила весьма соблазнительное фото в откровенном купальнике, который подчёркивает грудь, талию и ноги.

Судя по местоположению, девушка отдыхает на Бали, где, вероятно, и планирует отмечать свой день рождения.

«Я скучала...», – так подписала Маша свою публикацию и добавила синее сердечко.

По непонятным причинам комментарии к фото закрыты от подписчиков, но несложно догадаться, какова была бы их реакция. Симпатичная девушка в купальнике, с улыбкой на лице и солнцезащитными очками на глазах может вызвать только положительные эмоции.

Что ж, актриса совершенно точно знает, чем привлечь внимание и получить много лайков. Роскошная грудь Марии идеально смотрится в открытом клетчатом купальнике. Вероятно, Горбань приехала на отдых с мужем, который и выступает в качестве фотографа-счастливчика. А все подписчики Марии, не имея возможности прокомментировать фото и затаив дыхание, замерли в ожидании свежих откровенных фото с отдыха Марии Горбань.