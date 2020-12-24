Ню снегурка: Нюша на новогоднем фото "вывалила грудь"

30-летняя певица Нюша в очередной раз порадовала своих фанатов ярким новогодним снимком. В своём Instagram молодая мамочка демонстрирует замечательную фигуру. Яркий макияж, привлекательная грудь и осиная талия — вот, что сразу бросается в глаза. Любимица молодёжи, образцовая жена Игоря Сивова и заботливая мама 2-летней дочки Симбы — Нюша не перестаёт следить за своей фигурой и внешностью. Замужество пошло певице на пользу: она раскрылась и стала ещё женственнее.

«Дед Мороз или Санта-Клаус?» — задаёт вопрос Нюша под своей свежей фотографией.

И подписчики сразу же отвечают на этот вопрос: «Выбираю Нюшу», «Ню снегурка», «Ню, ты у нас самая лучшая». Несмотря на довольно молодой возраст, девушка уже давно вращается в кругах шоу-бизнеса, выпустила много песен и клипов, завоевала признание миллионов поклонников. Однако ценят фанаты её не только за творчество, но и за внешность. «Самая лучшая», «Такая красивая, классный образ!».

Это и неудивительно: Нюша знает толк в моде и умеет выгодно подчеркнуть достоинства своей фигуры. Например, на этом новогоднем фото обтягивающая короткая кофточка и ярко-красная юбка создали образ роковой и одновременно милой девушки, но поклонники обратили внимание на грудь артистки, которая явно выделяется на фотографии.

«Какая грудь», «Декольте выделяется особо», «Специально выделила руками свою грудь», «А грудь то вывалила», — пишут в комментариях.