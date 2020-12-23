"Ножки просто вау": сексуальная Клава Кока взбудоражила поклонников новогодним фото

24-летняя любимица молодёжи Клава Кока уже вовсю готовится к Новому году. В честь этого певица приняла участие в новогодней фотосессии и опубликовала снимок в Инстаграм. На фото девушка демонстрирует замечательную фигуру, длинные стройные ноги, а также яркий и соблазнительный макияж.

Девушка предстаёт перед подписчиками в теплом нижнем белье, на которое накинут шёлковый халатик. Обложенная подарками, обвешанная гирляндой, Кока сама по себе напоминает роскошный новогодний подарок. «Хотели бы такой подарочек обнаружить под елочкой?» – довольно смело, не стесняясь, спрашивает исполнительница модных хитов у своих подписчиков.

В ответ комментаторы единогласно высказываются: «Я бы была счастлива», «Это был бы самый лучший подарок в жизни», «Это за гранью реальности, к сожалению...» Отдельные комментаторы отмечают красивые ноги Клавы: «Выше глаза, выше, а мы будем на ноги смотреть», «Больше твоих ножек», «Ножки просто вау».

Похоже, именно эту часть тела и хотела особенно продемонстрировать Клава Кока, и у неё это получилось.