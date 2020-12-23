"Бабабонда": Любовь Толкалина голыми ногами анонсировала секретный проект

42-летняя Любовь Толкалина заинтриговала поклонников своей новой публикацией в Инстаграме. Актриса поделилась важной информацией о начале съёмок нового секретного проекта с её участием. «Бабабонда» – так назвала себя сама Любовь за схожесть своей героини с «почти девушкой Бонда».

Так как выкладывать любые фото или видеоматериалы со съёмочной площадки актёрам строго запрещено, Любовь решила вызвать ажиотаж среди своих поклонников и подписчиков другой фотографией, не имеющей отношения к съёмочному процессу. На фото актриса предстала в довольно откровенном чёрном платье, смело оголив ноги от бедра до колена. Высокие чёрные ботфорты отлично дополняют образ роковой женщины.

Видимо, чтобы слишком не эпатировать публику, Толкалина посадила плюшевого медвежонка между ног. Разумеется, сразу посыпались комментарии от подписчиков: «Это фото вульгарное!», «Скорее провокационное».

Актриса не оставила комментарии без внимания и тактично ответила: «Всё зависит от Вашего восприятия и понимания того, что лично Вы называете вульгарностью».