Разъехались из-за денег? Ида Галич впервые высказалась о расставании с мужем

30-летняя телеведущая и блогер Ида Галич намекнула на расставание с супругом. Отвечая на вопросы подписчиков о личной жизни, Ида сообщила, что ее отношения с супругом и отцом ее ребенка Аланом хорошие, но с недавних пор каждый живет своей собственной жизнью.

– Этот год был реально сложным, – написала Галич в ответе на вопрос. – Я понимаю, что я сама позвала вас в свою спальню, в свою личную жизнь в тот момент, когда вывалила на вас все свое счастье в виде свадьбы и т.д. И глупо на моем месте кричать о том, чтобы вы эту тему оставили в покое... У нас все хорошо. У каждого по-своему, насколько сейчас это возможно.

Напомним, совсем недавно подписчики задавали Иде болезненный вопрос: как она может терпеть мужа, который зарабатывает в разы меньше ее. Тогда Ида говорила, что мало кто из мужчин может «дотянуться» до ее высоких доходов, но она не собирается устраивать из-за этого трагедию и лишать себя возможности жить с хорошим мужчиной.

Ида сообщила, что не любить мужчину из-за того, что он недостаточно богат, глупо, и назвала разговоры о разнице в доходах супругов «комплексами, навязанными обществом».

Однако уже несколько месяцев Ида и Алан перестали появляться вместе. Поклонники предполагают, что проблема все же в деньгах. Ида с ее доходами сейчас занимает третью строчку в рейтинге Forbes среди самых высокооплачиваемых блогеров. Она заканчивает строительство шикарного загородного дома, в котором уже идет отделка. А Алан – по-прежнему просто хороший парень.

Возможно, еще не все потеряно, и супругам удастся сохранить семью.