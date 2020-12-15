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Снова холостяк! Актер Павел Деревянко объяснил причины расставания с женой

Шоу-бизнес
14:15, 15 декабря 2020

Снова холостяк! Актер Павел Деревянко объяснил причины расставания с женой
Павел Деревянко с бывшей женой Дарьей // фото: Global Look Press
Павел Деревянко с бывшей женой Дарьей // фото: Global Look Press

Дарья Мясищева родила звезде двух дочерей, они прожили вместе 10 лет.

Актер Павел Деревянко наконец прокомментировал слухи о расставании со своей гражданской женой – юристом Дарьей Мясищевой, с которой состоял в отношениях 10 лет. Эту информацию журналистам первой подтвердила Дарья, а актер сначала предпочитал отмалчиваться.

Но сегодня Деревянко вместе с экс-возлюбленной записал официальное обращение к поклонникам, в котором рассказал некоторые подробности разрыва.

Павел Деревянко стал свободным мужчиной // фото: Global Look Press

Стоит отметить, что отношения Павла и Дарьи изначально были нестандартными. Как рассказывал сам артист, у них с Мясищевой не было страстной любви – скорее их связывала дружба. Любовная связь же произошла случайно, неожиданно для обоих.

Также артист утверждал, что их отношения с Дарьей «свободные» и они не запрещают друг другу вступать в интимные отношения с другими партнерами.

Даже рождение двух дочерей не привело Павла и Дарью в ЗАГС и не заставило официально оформить брак, хоть они и жили вместе. Но теперь, по словам артиста, их с Мясищевой романтическим отношениям и вовсе пришел конец. Но это не мешает им дружить и вместе воспитывать дочек – 10-летнюю Варвару и 6-летнюю Александру.

– В этом нет никакой проблемы, – утверждает 44-летний Деревянко. – Мы по-прежнему дружим и воспитываем наших дочек Варвару и Александру, но только мы больше не пара. Просьба не придумывать своих версий. Просто пришло время нам расстаться, и мы это вовремя поняли. Большое спасибо каждому за понимание и деликатность.

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Публикация от Павел Деревянко (@pablo_derevyanko)

По словам Павла и Дарьи, в их разрыве не замешано третье лицо. И причина их расставания  совершенно точно не в измене. 

– Никто не находил молоденьких, никто никуда не убегал, – говорит Павел в видеообращении в Instagram. – Просто мы решили, что так будет лучше для нас, чтобы не доводить до каких-то дурацких моментов.

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #новости шоу-бизнеса

Рубрика: Шоу-бизнес

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Павел Деревянко с бывшей женой Дарьей // фото: Global Look Press

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