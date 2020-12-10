Нищета и болезни: страшные предсказания таролога на 2021 год

О том, что 2020 год выдался не просто сложным, а в буквальном смысле превратился в настоящее испытание для всего человечества, сейчас уже мало кто станет спорить. Сгладить негативные впечатления от целой череды неблагоприятных глобальных явлений, прежде всего пандемии, вряд ли удастся за оставшийся декабрь.

Между тем надежды огромного числа людей во многих странах на «светлое будущее» и стабилизацию ситуации, которая может наступить уже в 2021 году, совсем не обязательно оправдаются. И пусть это не означает, что предстоящий год станет для человечества очередной проверкой на прочность, но и расслабляться в ожидании заметного улучшения ситуации совсем не стоит.

К примеру, как рассказывает на своем авторском Youtube-канале таролог Маргарита Базанова, в будущем году человечество рискует столкнуться с проблемами в виде массовых банкротств, болезней и нищеты. Избежать столь негативных явлений люди, убеждена эксперт, смогут лишь в том случае, если смогут «проснуться» и предпринять все необходимое во избежание негативных последствий.

«Людям необходимо проснуться. Если этого не произойдет, то 2021 год будет ознаменован годом болезней и банкротства: многие люди будут болеть различными болезнями, кто-то разорится. Нищета и одиночество будут постоянно рядом с человечеством. 2021 год будет очень сложным для людей», – утверждает Базанова.

Более того, по словам таролога, шансы исключить вероятность большинства названных рисков и проблем еще можно, однако для этого человечество должно по-новому взглянуть на свое текущее состояние и сменить образ мышления. В целом же, убеждена она, будущее, как и прежде, зависит от самих людей.

«Людям необходимо проснуться и начать разбираться с происходящим, выходить из нынешнего состояния. Человечеству необходимо быть честными перед самим собой, начать мыслить по-новому. Люди имеют все шансы справиться с надвигающимися на нас трудностями, однако все полностью зависит от нас самих», – рассказал таролог.