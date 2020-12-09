"Я его научила всему в любовных делах": Татьяна Кравченко откровенно рассказала о романе с сыном Леонова

Известная российская актриса Татьяна Кравченко стала гостьей нового выпуска популярного ток-шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». Во время беседы с ведущим программы Борисом Корчевниковым артистка впервые откровенно рассказала о романе с Андреем Леоновым – сыном легендарного актера Евгения Леонова.

Как оказалось, отношения с артистом звезда сериала «Сваты» воспринимает как самый запоминающийся опыт в своей жизни. При этом о том, что в прошлом Татьяну Кравченко и Андрея Леонова связывали отношения, поклонники практически ничего не знали. Пикантности ситуации добавляет и тот факт, что в этих отношениях Кравченко была на шесть лет старше своего возлюбленного, что, вероятнее всего, и спровоцировало отсутствие взаимопонимания с родными артиста.

Андрей Леонов // Фото: стоп-кадр с YouTube

«Он в меня влюбился, а у меня такой любви не было никогда. Он как дитя. Я ему ответила взаимностью. А вот Евгений Павлович на наши отношения никак не реагировал, но я уже тогда чувствовала, что в их семье я ко двору не пришлась», – поделилась своими воспоминаниями Кравченко. При этом 67-летняя актриса добавила, что ее роман с Леоновым-младшим был весьма непродолжительным.

«Позднее ему со мной вообще запретили общаться. Мама его сказала, чтобы он расстался со мной. Я даже пыталась с ним встретиться, ведь я тогда тоже влюбилась. Знаешь, бывает, когда влюбляешься, всему учишь. И я его научила всему в любовных делах. На данный момент у него, конечно, все хорошо. Он прекрасный человек, чудесная жена, замечательные дети», – добавила Татьяна Эдуардовна.