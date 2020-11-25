"Малиновые пиджаки с разборок 90-х": Стас Барецки продаст свою коллекцию

Шоумен Стас Борецкий рассказал, что намерен организовать аукцион, на котором продаст свою коллекцию из 13 пиджаков, участвовавших в бандитских разборках 1990-х годов. Не все из них в хорошем состоянии: некоторые заляпаны кровью, признается актер, однако минимальная стоимость лота все равно будет составлять 150 тысяч рублей.

«Там реально крутые пиджаки. У меня есть пиджаки, купленные у бандитов, с пятнами крови и дырками от выстрелов. Люди ностальгируют по 90-м годам, они были хорошей школой для тех, кто их прошёл», — пояснил Барецкий в интервью News.ru.

По его словам, коллекция будет носить название «Малиновые пиджаки с разборок 90-х из России». Аукцион запланирован на январь следующего года.

Кроме того, он заявил, что намерен издать свою книгу «Брат-3», съемкам фильма по которой, по его словам, помешала пандемия. Отметим, что к первым двум частям легендарных фильмов Барецкий отношения не имеет.