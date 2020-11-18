Солистка группы «Стрелки» объяснила, почему у них не будет новых песен

Солистка группы «Стрелки» Екатерина Кравцова заявила, что фанаты коллектива не знакомы с их новыми песнями и не нуждаются в них. Об этом она сказала в интервью порталу NEWS.ru.

По ее словам, поклонникам «жизненно необходимы» именно старые песни, вызывающие ностальгию по былым времена. «Новые им неизвестны в принципе. Поэтому смысла вкладывать деньги в то, что неинтересно, нет», — говорит Кравцова.

В 2015 году после полного распада группы герлзбенд собрался в золотом составе: Светлана Бобкина, Екатерина Кравцова, Мария Бибилова и Саломе Росивер, которая в 2017 году покинула группу.

«Стрелки» появились в 1997 году под руководством продюсера Игоря Селиверстова. При создании девичьей группы он ориентировался на зарубежный проект Spice Girls.