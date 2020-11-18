"Почему небо плачет": премьера новой песни Владимира Преснякова и Натальи Подольской

17 ноября на «Дорожном радио» случилась долгожданная премьера песни Владимира Преснякова и Натальи Подольской «Почему небо плачет». В течение трёх дней будущий хит можно будет услышать только в эфире самой душевной радиостанции страны.

Знаменитая пара российского шоу-бизнеса, известная своими прочными отношениями, не часто радует поклонников совместными работами. Тем более заметным и значимым становится каждый такой трек. По словам Натальи Подольской, десять лет счастливо прожившей в браке и недавно вновь ставшей мамой, тема расставания, звучащая в этом семейном дуэте, так или иначе близка каждому: «Можем ли мы с Владимиром петь о грустном? Как и в любой семье у нас тоже бывают волнения и переживания… Но главное — любовь».

Владимир Пресняков призвал поклонников не воспринимать лирику слишком биографично: «Мы долго думали и поняли, что такие ситуации случаются в жизни у многих людей, и, может быть, эта песня поможет кому-то пережить сложный момент. Она очень сильно цепляет за душу».