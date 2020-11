Наталья Гулькина после пандемии запишет песню с C.C. Catch

Певица Наталья Гулькина сообщила, что намерена записать песню с немецкой певицей C.C. Catch. О намерениях записать дуэт она рассказала корреспонденту NEWS.ru.

Экс-солистка «Миража» посетовала на то, что задумке помешала пандемия коронавируса. «Мы говорили с ней об этом. Мы вели переговоры. После того как закончится вся история с коронавирусом, возможно, песня будет. Но сейчас сложно загадывать», — говорит певица.

C.C. Catch известна в России, благодаря песням «Cause You Are Young», «I Can Lose My Heart Tonight» и другим. Сейчас без ее старых треков не обходятся подборки дискотек 80-х, но исполнительница продолжает карьеру и записывает новые композиции.